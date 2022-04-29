北投分局2019年爆出員警花邊醜聞，1名馬姓已婚警備隊警員偷吃菜鳥女警，2人當年5月值勤時還發生大吵，男方竟要求女警當眾跪下並潑飲料，還將人架進警局，法院事後依強制罪判拘役30日、3個月徒刑；而男方正宮提告求償，法官發現女警錄音檔曾說「又想吃我了」等語，認定有私情，判賠50萬。

判決書指出，該名馬姓員警在在2019年5月18日凌晨1點多在值勤中身著員警制服，在警局崗亭旁要求同樣張姓女警下跪並對她施暴，恐嚇說「妳敢離開試試看」、「妳現在給我下跪，妳不跪試試看」、「我不會讓妳走，妳今天沒有給我跪我是不會放過妳的」，甚至壓女方近警局，將包包內物品倒在值班台上，女方提告後法院判判拘役30日、徒刑3月定讞。

而馬姓員警的正宮則提告求償60萬，法院審理時，曾與2人共事過的員警證稱，曾聽到張女在電話對馬男說「喔，我什麼都給你了，你怎麼還不跟你老婆離婚」，且2人曾多次外宿達10次以上；但張女辯稱一切都是馬男逼迫的，而馬男則拿出對話紀錄顯示女方曾有多是曖昧內容。

法官審酌馬男提出的錄音擋，張女曾向馬男說「那我是不是要覺得說你又想吃我了」、「我要趕快想盡辦法出去給你吃是不是」，之後她更多次向馬男陸續要錢、要求離婚，因此認定2人已侵害正宮配偶權，判2人須連帶賠償50萬元，全案可上訴。