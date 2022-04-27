台中市劉姓男子2019年間，透過網路認識吳姓女子，並進一步交往，因吳女稱要還學貸、卡債、購車等，劉匯款130萬元，爾後2人分手，男發現女方學貸早在交往前已繳清，且常出國、吃大餐，於是向法院提告全數追討，台中高分院2審認為，佯稱學貸未繳屬詐術、部分認定為贈與，吳女判賠48萬元，維持1審原判。

判決書指出，劉男與吳女在2019年2月間，在網路交友平台認識，2人進而交往，同年3月吳女向劉告知，有就學貸款尚未還清，（但已於2018年間清償完畢），劉當時表示願意匯款幫助吳女還清，期間還有車貸及卡債等；後來2人發生爭吵，雙方提出分手。

劉男向法院主張，2人關係是匯款有借貸合意而存在的消費借貸關係，女方抗辯，當時2人為男女朋友，劉為追求她，一再表示要照顧她而提供金錢並清償學貸，經她一再拒絕，劉仍執意要匯款，認為這筆錢是贈與之意。

劉男為吳女還學貸、付車貸，陸續匯款130萬餘元，其中48萬餘元要清償學貸，同年分手，吳女與劉男LINE對話提到，願意償還劉男的金錢給付，劉拒絕，告知不必返還，於是吳女上訴請求免付賠償，但2審法官認為，不實謊稱欠學貸，導致劉陷於錯誤而為匯款，便駁回。

交往時，劉匯款給吳女，分手後告知不必返還，是基於贈與之意，但求學貸款償還卻是不實說法，為侵權行為的賠償責任，因此2審法官維持1審原判，吳女需判賠48萬餘元。