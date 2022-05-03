新北市又停電！繼三重、蘆洲晚間8時許停電後，永和區晚間10時許也發生停電事故，有網友聲稱在傳出爆炸聲後就停電了。台電指出，共139戶受影響，已派員積極搶修，預計4日凌晨2點恢復供電。

不少永和居民在臉書社團「我是永和人」回報停電狀況，「不是蘆洲嗎永和也爆」、「還有聽到消防車的聲音，感覺爆炸聲是郵局那邊」、「永和秀朗路2段148巷停電中」、「碰一聲很大聲！超可怕，停電中」。

台電表示，今(3)日22時57分因線路故障，導致永和秀朗路2段一帶139戶停電。事發後台電已派員前往現場積極搶修中。