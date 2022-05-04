5月5日進入2022年的立夏節氣，代表夏天的腳步已近，民間習俗有「立夏補老父」在這天為高齡老父涼補的說法，也有一說「立夏青蛙不叫」代表今年夏天雨水會比較多。國際天星風水命理專家邱彥龍則指出，有七個生肖在5月5日到5月21日立夏期間財運會很旺，投資爽賺且有貴人相扶持。

邱彥龍老師分析，在立夏這個節氣裡(5/5-5/21)財運最旺七個生肖，分別是：

Top7 ： 虎

屬虎的朋友，若能在這段期間，多與家人、親朋好友、合作夥或客戶餐飲聚會，困難就有機會得到解決或因而尋求到可以讓事業工作順利的好主意。

Top6 ： 羊

屬羊的朋友，立夏期間會建議多去參加課外學習或宗教活動，可以讓之前積累的名氣與流量變成對自己有利的社會地位，但要注意的是，之前如果累積的只是包裝來的虛名，則這段期間容易被戳破中斷。

Top5： 鼠

屬鼠的朋友，在這段期間，事業、財運都會有好的進展，會有貴人主動協助，且賺錢的第六感很強，容易心想事成，建議屬鼠的人，立夏期間多想想一些正能量的事，好運就會跟著來。

Top4 ： 豬

屬豬的朋友，在這段期間，事業、財運超強、衝勁十足，會有老天爺幫忙帶來好磁場，彷彿有種無形的力量在指引你方向，只要多多祈福或善用目前的好運，人緣會更好。記住笑口常開，財運自來。

Top3 ： 兔

屬兔的朋友，立夏期間偏財運特別好，不但邊做邊玩，還能有收入，尤其是從事網路行銷、網紅、直播…等行業的人，事業財運會向上三級跳，但要小心這段期間身體容易發炎，賺錢、身體要兼顧。

Top2 ： 龍

屬龍的朋友，立夏期間工作運很旺，只要想拓展的都可以順遂，同時也會遇到心儀的對象或同事追求，事業方面有如神助，可把握好運的時機，讓自己火力全開。

Top1 ： 猴

屬猴的朋友，事業準備大展身手，立夏期間不只有神助還有貴人來，順風順水的時機來臨，不但有升官發財的氣勢，也會有名氣運，請把握住這段人氣大漲的好時機。