華視新聞接連出包，日前先稱行政院長蘇貞昌是「總統」，昨（3）日更把正牌總統蔡英文的名字打成「蔡EE」，讓國民黨台北市議員王鴻薇忍不住說針對性十足，還酸「華視到底有多討厭蔡英文？」

王鴻薇昨日在臉書表示，華視新聞在這2周內接連發生失誤，不但誤植了「新北市遭共軍導彈擊中」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」「大屯山火山爆發」等錯誤快訊內容，先前還將蘇貞昌的頭銜誤植為「總統」，昨日又把蔡英文的名字打成「蔡EE」。

王鴻薇指出，華視新聞的離譜錯誤已經是近期第6次出包，連董事長下台都停不住，新聞專業蕩然無存，也讓很多人都想問「蔡英文是哪裡得罪華視，要讓她遭受蘇貞昌篡位、中共打來、名字被改掉，針對性十足！」

此外，華視近日又爆出連連拿到政府包括僑委會和農委會的標案，讓王鴻薇說，蔡政府不應該只是以案養華視，而是華視不要再酬庸人事，好好整頓士氣，才是正道。