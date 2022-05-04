JKF性感辣模安希，擁有甜美臉蛋與F級傲人上圍，成為許多人心中「童顏巨乳」的代表，instagram就有123萬粉絲追蹤，日前她曬出穿著全白連身裙的照片，V領剪裁包不住一對傲人渾圓北半球，幾乎要呼之欲出，邪惡視角讓人看的血脈賁張。

安希曬出靠在車內座椅的照片，只見她穿著全白連身裙，一雙無辜大眼盯著鏡頭看，V領剪裁設計讓一對傲人北半球露出大半截，此外，她還刻意將肩帶往下拉露出香肩，稍有不慎恐會露點走光，接著她轉身面對鏡頭，傲人北半球擠出超深事業線，超衝擊的視覺震撼，讓所有人看得鼻血直流，捨不得將視線就此移開，接著她傾吐內心煩惱：「長袖衣服還沒穿完，又要夏天惹，我已經幾乎每天都穿不一樣了，穿不完的衣服」。

對此，網友紛紛留言：「突然好需要枕頭靠喔」、「在家你可以不穿」、「妳有在分四季嗎？不是永遠都是夏天」、「你用你的美麗讓我筋疲力盡」、「好像女友剛睡醒的視角」、「安希女神的身材超棒 」、「太火辣看完直接需要就醫 」，這張清涼養眼照吸引3萬多人按讚，足以見得她的超高人氣。

安希日前在個人instagram上傳健身訓練的短片，短短幾秒的跳動，只見她穿著的雪白細肩帶運動內衣彷彿快撐不住，豐滿上圍幾乎就要呼之欲出，這支6秒的影片狂吸4萬粉絲按讚。