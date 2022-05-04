今有3架共機侵擾西南空域 空軍派遣空中巡邏兵力應對 21:442022/05/04 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機侵擾我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殲-11機。空軍提供 根據空軍發布西南空域動態，共機今有3架侵擾西南空域，包括1架運-8反潛機、1架殲-11機，1架-蘇愷30機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 根據國防部統計，去年共機擾台已逾約960架次。根據統計，共機去年11月侵擾西南防空識別區達159架次，是歷來數量第2多的月份；去年10月則是共機擾台次數最多的月份，高達196架次，10月1日到4日，4天就派出149架。 今有5架共機侵擾西南空域 空軍追蹤監控 與川普簽空軍一號合約虧很大 波音執行長語帶後悔 #共機 #侵擾 #西南空域 #空軍 #國防部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美戰力缺口近10年內無解 「超級大黃蜂」和F-35是主因 23:502022/05/01 軍事 塞爾維亞大秀中國防空導彈 同場展示法俄軍火表態平衡外交政策 17:422022/05/01 兩岸 國防部證實 刺針飛彈今年恐延遲交運 04:102022/05/04 政治要聞 全民國防手冊 國防部檢討報告出爐蒐整近百條意見 14:482022/05/04 政治 自走砲生變其它軍售案如何？國防部認了：刺針飛彈有遲交風險 11:502022/05/03 政治 總統核定空軍司令熊厚基 調任總統府戰略顧問 18:552022/04/29 政治 空軍人事異動！劉任遠晉升司令 熊厚基健康因素另有任用 18:522022/04/29 政治 友人教召５天確診 麻吉怒批國防部封鎖消息 喊：損失誰來賠 11:232022/04/30 社會 M109A6自走砲軍售案生變 國防部曝美方提改以「這方案」替代 15:092022/05/02 政治 雲嘉「朝聖大橋」崙子橋獲核定改建 虎尾「芒果大道」確定開闢 16:542022/05/02 寶島 熊厚基養病調顧問 劉任遠接空軍司令 04:102022/04/30 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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