受疫情影響，大陸杭州今年五一假期遊客較去年減少6成，民眾選擇休閒度假的方式也有所改變，城市周邊自駕游、鄉村近郊遊、運動休閒遊等「輕度假」旅遊形態成為市民的主流出行選擇，露營、民宿等新業態度假成新寵。

據杭州市文化廣電旅遊局5日消息獲悉，受疫情反复影響， 今年「五一」假期杭州全市各景區景點共接待遊客343.17萬人次，與去年同期相比減少62.8％。其中外地來杭遊客163萬人次，同比減少69.53％。

而受疫情影響，杭州旅遊市場發生相應變化，城市周邊自駕游、鄉村近郊遊、運動休閒遊等「輕度假」旅遊形態成為市民的主流出行選擇，露營、民宿等新業態新產品持續升溫。千島湖湖人皮划艇俱樂部、杭州國際博覽中心、龍井峽漂流等景點最受遊客青睞，親子類景點也頗受歡迎，千島湖釣魚島、杭州野生動物世界預約量分列第四和第五位。

從區域上看，杭州西部區、縣（市）與主城區呈現兩極分化，淳安、建德、桐廬等地的民宿、農家樂等入住量較去年同期大幅攀升，主城區較去年同期下降明顯。攜程等平台數據顯示，五一小長假期間，80後、90後成為遊覽主力，佔預訂平台人群的76.37％，其中90後佔比達45.07％。