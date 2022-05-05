不少人喜歡搭雲霄飛車享受刺激，但玩到一半卡在高空，任誰看了都會腿軟。大陸江西南昌市一間遊樂園的雲霄飛車近日突故障，導致18名遊客受困在77公尺高空，最終由工作人員帶領步行下軌道，眾人全被嚇到腿軟，現場影片曝光引發討論。

根據《鳳凰網》報導，南昌市一間遊樂園的雲霄飛車2日下午2時左右，行駛到一半突然故障，停在上升段的軌道，導致18名遊客卡在77公尺高空，數10分鐘後，工作人員才帶領遊客沿著軌道旁的樓梯走下來，所幸整起事件並沒有任何人傷亡。

遊客表示，卡在半空約10幾分鐘才等到救援，走下來時他們早已腿軟。而現場畫面曝光後，不少網友表示「我有玩過，這個雲霄飛車以前就發生過類似事故」、「這個畫面讓我聯想到電影《絕命終結站》」、「從10公尺高處往下看我就會怕了，更何況還要從77公尺高的地方走下來，如果我是遊客，真的會嚇死」。

遊樂園對此表示，工作人員在操作雲霄飛車時，發現設備面板處現異常，為了確保遊客安全，才會立即執行應急處理，經過檢查後，發現是面板電壓波動啟動系統保護機制，屬於設備本身的應急保護動作，目前該設施已暫停營運。