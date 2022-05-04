伊莉莎白歐森在電影中施展黑暗魔法。（迪士尼提供）

班奈迪克康柏拜區飾演兩個奇異博士，上演暗黑對決。（迪士尼）

亞美莉加這個角色在《奇異博士２》是通往多重宇宙的關鍵。（迪士尼提供）

被譽為 MCU 史上最盛大的獨立電影《奇異博士2：失控多重宇宙》今天搶先全美正式在台上映，成為近期最振奮人心的商業電影之姿登上大銀幕，台灣預售票甫上線第一天單日銷售數字就超越《奇異博士》首部電影一週總預售數字，截至5月4日上映前，預售已超過10萬張，僅次於《復仇者聯盟系列》以及《美國隊長3：英雄內戰》，觀眾對於《奇異博士2：失控多重宇宙》上映的龐大期待度可見一斑。

將奇幻電影加入黑暗、驚悚元素的《奇異博士2：失控多重宇宙》在北美影評新聞日前陸續解禁後也獲得廣大好評，更有影評稱其為「有史以來最不可思議的漫威電影」更認為這部電影從頭到尾都像是場刺激至極的雲霄飛車體驗，精彩程度讓人沒有喘息空間。

《奇異博士2：失控多重宇宙》由驚悚大師山姆雷米執導，不僅在片中設置眾多充滿特色的攝影風格，更為《奇異博士2：失控多重宇宙》創造了數個前所未見的全新的拍攝視角和拍攝手法，成為首部結合東方宗教思想及帶有驚悚風格的超級英雄電影，為電影增添滿滿令人心跳加快的元素。

在首部《奇異博士》電影中，古一大師曾說：「如果我把一切都告訴你，你會驚恐地尖叫從這裡逃跑」。當時沒有人能理解這句預言所埋的伏筆，但在恐怖大師兼驚悚魔法師之稱的導演山姆雷米加入後，《奇異博士2：失控多重宇宙》的風格才正式成型。導演山姆雷米表示：「第一部奇異博士電影真正打開了人們對於不同維度的世界觀，在《奇異博士2：失控多重宇宙》中，我們將進一步推動這個概念，為多重宇宙打開大門。」

不同於《蜘蛛人：無家日》開啟了MCU的多元宇宙，山姆雷米在《奇異博士2：失控多重宇宙》精準地描繪出現實宇宙的概念。構建出不同的世界是一回事，但構建出一個又一個串連的宇宙完全是更加恢弘的工程及挑戰，為觀眾搭建出想在大銀幕見證的史詩奇觀。

《奇異博士2：失控多重宇宙》將於5月4日搶先全美上映，上映詳細資訊歡迎追蹤漫威影業台灣粉絲團 https：／／www.facebook.com／MarvelStudioTaiwan／ 特別提醒觀眾觀影時，請務必確實遵守相關防疫規定，保護自己及他人的健康，以享受安全的觀影體驗。