「寶島歌王」文夏上個月過世，由於他的故居在台南市中西區民權路，生前經常到附近的全美戲院看電影，全美戲院為懷念文夏，除邀請國寶電影看版畫師顏振發，從4日起繪製文夏的大型紀念看板，將懸掛在民權路、永福路口，預定母親節揭幕外，當天也將舉辦文夏經典電影《再見台北》特映會，免費提供民眾索票入場。

全美戲院經理吳俊誠表示，文夏因舊居在民權路，不僅經常到全美戲院看電影，也曾在全美戲院隨片登台舉辦演唱會，當時盛況空前，傳為美談。顏振發繪製的文夏紀念手繪看板，從今天開始動筆後，將在母親節揭幕，希望疫情期間「媽媽請你也保重」。

吳俊誠還說，文夏紀念手繪看板揭幕後，除將開放民眾索取電影票，於當天晚間觀賞文夏經典台語電影《再見台北》，也邀請市民蒐集目前台南盛開的花瓣，像是鳳凰花、緬梔、阿勃勒等各式花瓣，並設置一個獻花致意的空間，共同度過一個溫馨的母親節。

金甘蔗影展理事長商毓芳也指出，文夏代表著台語流行文化、台語電影的創作成就，同時文夏也經歷戰後台灣文化及台語文受到打壓迫害的年代，紀念、緬懷一代文化巨星文夏的同時，也是努力復甦台語文化的起點，基於此一認知與使命，全甘蔗影展也決定將影展總部遷到民權路。