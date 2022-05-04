配合2022世界自行車日-騎遊環台活動，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處與澎湖縣自行車協會合作，於5月28日辦理騎行自行車攻頂全台第100座小百岳蛇頭山活動。

為響應聯合國世界自行車日及宣傳自行車旅遊年，交通部主辦「2022世界自行車日-騎遊環台活動」，號召所屬機關及附屬事業單位、縣市相關局處及自行車公協會，將環台路線劃分為45段，於5月28日這天，以環騎圓夢APP軌跡紀錄及熱度分析功能，團結騎行畫出台灣圖形。

澎管處雖然未在環台45條車道上，但辦理「一騎攻上台灣小百岳-蛇頭山」所拍攝影片，將於活動當日在「台灣自行車旅遊節」臉書粉絲團做網路直播，與大家共同見證這場全球性自行車盛會。

「一騎攻上台灣小百岳-蛇頭山」活動，今年5月28日上午9點開始，以繞行馬公市澎南區多元自行路線一圈為主，包含澎湖遊客中心到蛇頭山、荷蘭城遺址，再前進嵵裡沙灘、澎湖遊客中心，全程約20公里，歡迎喜愛自行車運動之民眾報名參加，6歲到12歲國小以下學童需家長陪同參加，參加人數以150位為限，額滿為止。