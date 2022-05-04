遊戲橘子代理韓國NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》今(4)日起開跑年中慶，推出系列活動：【SEASON PASS: 偉大的遺產】多達30種虛寶週週放送，GAMA COUPON特殊商店裝備復原、神秘的變身/魔法娃娃卡抽卡券、豐富的商城裝備等稀有獎勵！【古代巨人的變身卡箱製作活動】有機會取得全新英雄級變身卡、【魔法的母親節蛋糕狩獵活動】可機率獲得英雄製作秘笈(刻印)。此外，官方推出全新特殊副本「古代巨人墓穴」、試煉副本「消滅墓穴守護者」、職業優化，帶給玩家們豐富的遊戲內容！

《天堂M》年中慶系列遊戲歡慶活動、「偉大的遺產」連續四週虛寶領不完！

《天堂M》於5月4日推出年中慶系列活動，【SEASON PASS: 偉大的遺產】連續四週分別提供多種虛寶獎勵，首週送商城裝備「光之皮夾克/光之肩甲選擇箱」、「守護/回復印章箱」、「倫提斯/史奈普交換證書選擇箱」，次週提供多種副本時間補充寶石，第三週則放送珍貴養成道具，第四週則為超稀有獎勵「高級變身/魔法娃娃抽卡小包」、「神秘的變身/魔法娃娃抽卡券」，完成所有簽到天數將可以獲得GAMA COUPON-商城裝備復原，5月最狂獎勵敬請把握！

《天堂M》SEASON PASS 偉大的遺產，GAMA COUPON-商城裝備復原券

【古代巨人的變身卡箱製作活動】搭配新副本擊殺「墓穴守護者」收集「變身製作硬幣」可製作「古代巨人的變身卡箱(活動)」，開啟卡箱有機會取得全新英雄級的變身卡[巨大的墓穴守護者]，大幅加成角色能力！

【魔法的母親節蛋糕狩獵活動】前往「魔法師的研究室」，參與擊殺「魔法母親節蛋糕」，可獲得「魔法母親節箱(活動)」蒐集「薄荷巧克力(活動)」製作系列道具，包含「技能卡抽卡券箱(活動)」等獎勵。

全新特殊副本「古代巨人墓穴」擊殺怪物有機會獲得限定新裝備：英雄級飾品「古代巨人戒指」、「古代巨人項鍊」。試煉副本「消滅墓穴守護者」擊殺所有怪物完成副本可獲得「古代巨人的變身硬幣箱(活動)」。此外，職業優化也將帶給玩家全新體驗，重點更新項目如下：

※ 暗黑騎士

增加近距離爆擊「暗黑致命」，提高輸出能力。

※ 王族

增加遠近距離迴避技能「帝國盔甲」，並於角色被攻擊時機率觸發生命值範圍回復，提高生存能力並為團隊提升續戰力。

※ 法師

「起死回生術(古代)」增加命中率，提高擊殺對手的概率。

歡慶年中活動，官方將週週推出更多的豐富內容及稀有獎勵，敬請期待！以上詳情活動請依官方網站公告說明為準。