世界最大白鶴灘水電站今年累計發電量突破100億千瓦時。（央視新聞）

大陸央視新聞報導，截至5日凌晨，世界在建規模最大水電工程——位於川滇交界的白鶴灘水電站，今年累計生產清潔電能突破100億千瓦時，可替代標準煤約306萬噸，減排二氧化碳約838萬噸，相當於種植3.3萬公頃闊葉林。

白鶴灘水電站安裝16台中國自主研製、全球單機容量最大功率百萬千瓦水輪發電機組，總裝機容量1600萬千瓦。白鶴灘水電站自去年6月首批機組投產發電以來，已累計發電量256億千瓦時，已投產機組運行狀態穩定、運行指標優良。目前，白鶴灘水電站最後兩台機組總裝工作接近尾聲，工程進入全面投產衝刺階段。

白鶴灘水電站位於四川省寧南縣和雲南省巧家縣交界處金沙江幹流下游河段，是實施「西電東送」的重大工程。2021年6月28日首批機組投產發電，白鶴灘水電站全面投產後，三峽集團在長江幹流建成投產的水電機組，將達到110台，總裝機容量達7169.5萬千瓦，相當於「三個三峽」裝機容量。是當今世界在建規模最大、技術難度最高的水電工程。