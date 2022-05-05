南投縣警察局為嚇阻超速違規，在省道台21線埔里鎮桃米至魚池鄉澀水路段，規畫全縣首座區間測速裝置，第1周從4月25日至5月1日，平均車次每日雙向7051輛，總共取締109件超速違規，違規率僅0.2％，違規最高時速101公里。

省道台21線區間測速裝置，通過經濟部標準檢驗局及資安檢定合格，並且經過3個月的宣導期，於4月25日正式實施取締，偵測長度約2.8公里，速限每小時60公里。

台21線區間測速開始實施前，許多民眾肯定可以有效遏阻超速違規，確保交通安全，但也有人質疑是政府「搶錢」；不過，根據警方統計，執法第1周只開出109件超速違規罰單，以平均每日雙向計7051輛車次計算，違規率只有0.2％，比率並不高，而且，車輛行駛該路段速限時速60公里，駕駛人平均車速58公里，沒有塞車狀況，顯示多數用路人都能夠依循時速限制行駛。

警方表示，埔里鎮桃米到魚池鄉澀水路段，道路蜿蜒且是長下坡，容易有超速行駛情況，因此成為交通事故發生頻繁路段，以傳統定點超速取締，仍無法有效減少事故發生，因此， 希望藉由區間速度管理，有效降低交通事故發生。

警察局表示，呼籲用路人養成遵守交通規則的良好習慣，保障自己與他人生命與財產安全；未來，警方將統計分析交通流量、車行速度、違規及肇事等相關數據，提供公路總局做為調整道路速限及優化道路工程參考，提升道路服務水準與交通安全。