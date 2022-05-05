美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息2碼（0.5個百分點），為2000年來首次大幅加息50個基點。多個中國機構分析，人民幣兌美元匯率短期修正已經到位，持續單邊貶值的可能性不大。

證券時報5日報導，人民幣兌美元中間價今天報6.5672，調升505個基點，升幅創2020年11月6日以來最大；前一交易日中間價報6.6177。

報導引述中金公司研究報告指出，經歷先前幾波短期波動後，人民幣兌美元雙邊匯率和兌一籃子貨幣的匯率都實現了一定程度修正。6.6至6.7已經達到年度展望中的年底預測人民幣匯率長期波動中樞水平。

中金公司認為，人民幣匯率穩定因素增多，短期修正已經到位，年底前可能會進入一個圍繞中樞的震盪整理期。在這一階段，人民幣匯率可能會根據內外形勢變化出現階段性雙向波動，但是整體保持基本穩定，波動也會較4月明顯下降。

談及近期人民幣兌美元迅速貶值原因，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，主要是受到中美基本面、政策面短期分化影響。由於中國COVID-19疫情多點散發，需求受到抑制、供應鏈受阻，恐將拖累外貿表現，加上Fed採取加息縮表政策，使得非美元貨幣出現不同程度走弱。

業內普遍認為，人民幣匯率持續單邊貶值的可能性不大。周茂華說，人民幣兌美元匯率短期來看可能在6.6至6.7附近波動，進一步貶值基礎明顯弱化，官方紓困企業政策效果逐步浮現，復工復產加速推進，經濟回穩回暖，對外貿易持續保持韌性，可對人民幣匯率構成支撐。

國泰君安證券研究所首席宏觀分析師董琦、汪浩5日在其專欄以「美聯儲的鷹派沒有進一步超預期」撰文指出，在美國通脹預期下行、加息預期落地下，中美利差有望出現一定程度修復，但幅度有限，人民幣匯率大概有繼續貶值壓力。預計人民幣貶值仍將持續，在美中通脹差收窄等情況下，貶值趨勢將在第3季相對放緩。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110505