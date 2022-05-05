上洋產業（6728）受惠代理三菱重工空調銷售成長、自助洗衣加盟展店挹注穩定收入，以及新創小家電品牌one-meter推出在電商銷售佳，第一季財報亮眼，合併營收為5.83億元、年增48.2％，稅後淨利0.86億元、年增146.3％，每股純益3.72元，優於去年同期1.52元，營收、獲利雙創單季同期新高。

上洋指出，由於有專業的供應鏈管理，提前備妥存貨以因應疫情可能造成的動盪，相較於許多空調品牌鬧缺貨荒，而三菱重工空調庫存充足，也推升經銷商對上洋的信賴與安心，家用空調銷售穩定成長，商用空調也成為許多大型建案銷售的優勢訴求之一。

第一季首批水冷系列的高效離心式冰水機出貨後，也有愈來愈多的客戶主動接洽，預計最快年中可完成簽約，年底開始出貨，明年起營運動能將逐漸顯現。

洗衣業務方面，商用洗衣不論在醫院或學校據點，去年下半年起逐漸擺脫疫情影響的陰霾，營收恢復穩定成長，上洋以每年增加5％~10％為目標，並將重心放在提升合作價值，透過IoT智能管理系統提升整體效率、並藉由AI大數據分析強化消費者使用經驗，以強化使用滿意度與黏著度，至今年第一季，上洋商用洗衣進駐台數已超過2.2萬台。

此外，自有品牌one-meter自去年第四季起開始積極佈局各式虛擬通路，除了與momo、蝦皮、PChome等大型電商平台合作，也上架募資平台、邀請網紅直播帶貨及團購銷售，第一季順利開出紅盤。