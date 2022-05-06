台灣證券交易所在上市公司公布去年財報後，依據「上市公司產業類別劃分暨調整要點」規定，今年計有台亞(2340)、普安(2495)及光麗-KY(6431)等3家上市公司調整產業類別，自111年6月1日起開始實施。

台亞將由「光電業」改為「半導體業」；普安由「其他電子業」改為「電腦及周邊設備業」；光麗-KY由「光電業」改為「生技醫療業」。