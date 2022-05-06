《證交所》3公司6月1日起調整產業類別 08:302022/05/06 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所在上市公司公布去年財報後，依據「上市公司產業類別劃分暨調整要點」規定，今年計有台亞(2340)、普安(2495)及光麗-KY(6431)等3家上市公司調整產業類別，自111年6月1日起開始實施。 台亞將由「光電業」改為「半導體業」；普安由「其他電子業」改為「電腦及周邊設備業」；光麗-KY由「光電業」改為「生技醫療業」。 台亞、普安、光麗-KY 6／1起調整產業類別 國境未解封 觀光局公告導遊領隊執業證換證方式 #調整 #產業類別 #改為 #6月1日 #台亞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯準會升息2碼 中國外匯局稱有能力適應政策調整 19:542022/05/05 兩岸 達方今年營收拚兩位數成長 04:102022/05/04 證券．權證 富邦金董事會 通過合併日盛金對價之權息調整 21:322022/05/05 財經 疫情嚴峻 國稅局櫃台加班收件時間調整 17:522022/05/04 財經 日月潭知名飯店遭爆要求5染疫員工隱匿足跡 衛生局說話了 12:062022/05/02 生活 5月疫情恐到最高峰 教育部：滾動調整停課標準 09:392022/05/02 生活 調降房貸利率、購房補貼等 大陸五一多地加速推出房地產紓困政策 08:372022/05/05 兩岸 新興債具轉機題材 留意非投資級債調整後機會 18:482022/05/02 財經 微風之夜封館喊卡 改為開放型並延長三天慶祝 20:232022/05/04 財經 朱立倫６月訪美 將拜會國安團隊 04:102022/05/04 政治要聞 朱立倫訪美未安排拜會拜登 國民黨：意義沒有這麼大 12:142022/05/03 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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