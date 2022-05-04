每年一夜創造13億驚人業績的微風之夜，今年原訂6日封館6小時進行瘋狂大採購，在疫情單日確診人數幾近破3萬人次前夕，微風集團4日宣佈取消封館，改以開放型並延長三天慶祝，以落實人流及社交距離，至於微風之夜業績目標則不對外說明。

對於微風之夜型態臨時調整，微風集團董事長廖鎮漢表示，因應疫情所做出各種變革與調整，已成為疫情零售新常態，但有信心未來將會往好的方向前進。

今年微風之夜將以百貨元宇宙先驅，攜手設計師聶永真合作推出首發微風NFT，並預計5月12日開賣500顆；同時為宣示進軍元宇宙，特別以「Diamondverse鑽石琉星」為主題，利用鑽石、流星搭配投射光束打造耀眼生輝的舞台，以鑽石展現每件NFT獨一無二鑄與收藏價值。

微風之夜今年端出百萬精品、千萬珠寶品項超過百件以上，總價值超過數億元；包括BUCCELLATI全台首店、PIAGET、TASAKI、FRED 、CHAUMET、 Cartier、BVLGARI等頂級珠寶品牌全新商品登場，其中最高單價為BVLGARI高級珠寶巡展作品之一，價值高達5億元。