4月29日發生的湖南省長沙市望城區一居民自建房倒塌事件，6日宣告救援工作結束，造成53人罹難。據大陸央視報導，按照大陸國務院總理李克強等中央領導要求，決定成立調查組，對湖南長沙「4·29」特別重大居民自建房倒塌事故進行調查。

經過緊急救援，直到5月6日3時3分，長沙居民自建房倒塌事故現場搜救工作結束，事故現場被困、失聯人員已全部找到，共救出10人，遇難53人。

隨後大陸國務院宣佈成立調查組，強調將按照「科學嚴謹、依法依規、實事求是、注重實效」與「四個不放過」原則，還原事故發生經過、查明事故原因、總結事故教訓，全面客觀認定責任，實事求是提出處理建議，依紀依法依規嚴肅追責問責，給遇難者家屬、給全社會一個負責任的交代。

據了解，該調查組由大陸應急管理部主導，並邀請建築、安全、法律等方面的權威專家組成專家組，為調查工作提供專業支持。

在6日記者會上，湖南省委常委、長沙市委書記吳桂英與長沙市委副書記、市長、長沙居民自建房倒塌事故應急救援和善後處置指揮部指揮長鄭建新等市領導和望城區政府主要負責人一道起立鞠躬，向所有罹難者表示沉痛哀悼，並向家屬、受傷人員表示深切慰問，並作出誠懇道歉。同時全面配合上級有關部門徹查事故原因。