澎湃新聞報導，上海6日新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，上海4日新增本土新冠肺炎確診病例245例和無症狀感染者4024例；新增本土死亡12例，平均年齡84.08歲。上海市委常委、常務副市長吳清指出，本輪疫情發生以來，上海市堅持「動態清零」總方針不動搖，落實「四應四盡」要求，採取堅決果斷措施，全力以赴推進清零攻堅。目前，疫情防控形勢穩中向好、疫情得到有效控制。陽性感染者數量連續兩周下降，7個行政區和浦東部分街鎮社會面基本清零。

上海市衛生健康委副主任趙丹丹表示，3月1日至5月5日，上海市共報告本土確診病例5萬5131例、無症狀感染者54萬2293例，合計59萬7424例，排查密接74萬8239人，均在管控中；同期共報告境外輸入病例632例，無症狀感染者239例，合計871例。

自4月22日以來，全市疫情報告陽性感染者數量連續兩周呈現下降趨勢，即時再生數（Rt）連續十多天維持在1以下，陽性檢出率逐步下降，核酸篩查檢出感染者連續3天降至5000人以內，且絕大部分在封控區和隔離人群中，目前疫情社區傳播風險得到有效遏制。昨又一個區嘉定區達到社會面基本清零標準，全市累計7個區和浦東部分街鎮社會面基本清零。

但是，單日新增陽性感染者數量降幅較小，社會面仍有陽性感染者報告，存在疫情反彈的風險。重點區域、重點人群、重點環節防控任務依然艱巨，還需要持續推進清零攻堅行動。