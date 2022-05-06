台中市太平區衛生所6日早上來了一名神祕之客，就是來自隔壁鄰居太平警分局的母親節祝福，讓衛生所的女性同仁們感受暖暖的心意。

疫情期間有感醫療人員的辛勞，太平警分局分局長葉志誠6日於母親節前夕，帶著象徵溫馨的康乃馨花束前來比鄰的太平區衛生所，感謝衛生所護理人員在這段時間對太平分局同仁提供防疫衛教宣導、疫苗資訊及防疫措施諮詢，有這個好鄰居讓執勤員警能夠獲得正確的衛教訊息，希望在溫馨的母親節前夕，除獻上佳節祝福，感謝他們在這段防疫期間的辛勞付出。

太平警分局分局長葉志誠有感這段疫情期間太平區衛生所主任鄭聖文、護理長蘇香如及各護理人員的辛勞，除服務太平地區的居民們，也對太平警方提供許多防疫上的協助。

包括防疫衛教宣導、疫苗資訊、個人保健及各項辦公防疫的空間規畫等諮詢，讓分局同仁能夠對疫情有足夠的防疫觀念，正確的觀念去面對疫情及執勤時做好防護措施。很多女性護理人員及職員接到分局長親送的康乃馨花束，直呼「分局長實在是太貼心了！」

鄭聖文非常感謝太平分局對轄區治安、交通的付出，也謝謝葉志誠母親節前夕帶來好鄰居的祝福。

葉志誠表示，感謝第一線醫護人員的辛勞付出，也對太平分局提供各項衛教諮詢及支援協助，最後在這光輝的母親節前夕，祝福天下的媽媽都能平安、喜樂。