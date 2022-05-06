為獎勵堅守崗位且展現不凡成就之護理人員，桃園市政府衛生局今(6)日辦理111年度優良護理人員表揚活動。臺北醫學大學新國民醫院院長許永和，以及獲獎的兩名護理師皆受邀參予表揚活動，和桃園市市長鄭文燦、衛生局局長王文彥，一同共享榮譽時刻。

●衛教任重道遠 唯有不斷的自我進修 才能給病患最優質的衛生教育

這次表揚活動共分為臨床組、護理研究組與社區組之執業登記於桃園市的護理人員，參予人數眾多，其中臨床組的名額僅90名。

新國民醫院受到表揚的護理師面對首次獲獎，除了感謝衛生局的肯定，更表示「每一個病患每一個家屬都是一本不同的故事，每個角色態度形形色色，每個成長背景、個性、生活態度都不一樣，也同時激勵著我們對這份工作的熱忱；衛教工作是個任重道遠的工作，唯有不斷的自我進修、進步、與時俱進，才能給病患最優質的衛生教育，也期望能在衛教領域能盡一份心力。」

獲獎的護理師不僅對於自身的工作感到榮幸之外，歐芸彤護理師更感激表示，「從事護理工作多年，一路上謝謝工作伙伴及好朋友們的陪伴，當我面臨工作瓶頸、對人與人之間熱情減退時，是你們的無限支持和鼓勵，我一直心懷感激，因為這裡邊包含了太多的汗水與付出。」

●以病人為中心 守護「腎」利人生

榮獲臨床組優良護理人員的歐芸彤護理師與彭郁文護理師，負責臨床護理及醫療衛教等職務，協助新國民醫院糖、腎專科醫師進行糖腎共照網全方位整合照護之外，更照顧大桃園地區及遠道而來民眾，讓有糖尿病和急慢性腎臟病之病人能早期介入治療且延緩腎臟病惡化，避免進入血液透析治療。

而糖腎共照網的醫療照護，也讓新國民醫院榮獲衛生福利部國民健康署110年度糖尿病健康促進機構新增收案率優等獎、執行成果佳作、機構創新特色佳作，還有腎臟病健康促進機構地區醫院優等獎的殊榮。