體育用品製造商愛迪達(Adidas)周五公布第一季業績下滑，並且下調了2022全年展望。新一波新冠疫情造成大中華地區的封鎖，持續對公司造成損害。

第一季調整後的銷售按年減少了3%，來到53億歐元(約55.8億美元)；毛利率為49.9%，低於去年同期的51.8%；淨利則大跌38%，為3.1億歐元。

由於商店關閉和客流量下降，大中華地區第一季銷售大減34.6%，為10億歐元。北美地區則年增12.8%，來到14億歐元。

愛迪達周五還下調今年的財測預期，銷售估成長11%至13%之間，淨利將在18億至19億歐元間。另外今年營益率的預期也下修，表示將維持在去年的9.4%水準，而不是此前預估的11%。

執行長Kasper Rorsted指出，在當前環境，外部挑戰相當嚴峻，公司必須專注於戰略目標。儘管公司將繼續保持靈活，但是愛迪達不會為了短期利益的最佳化，而損害長期成長機會。

愛迪達預計大中華地區第二季業績會恢復成長。

此外，愛迪達預計今年下半銷售將大力增長20%以上，主要推力包括供應限制解決、西方市場的強勁成長，以及大型體育賽事即將登場。