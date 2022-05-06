立委楊瓊瓔、市議員吳顯森服務處長吳呈賢爭取大明國小增設通學步道，今聽取建設局簡報。（陳淑娥攝）

學童上、下學通行安全不容忽視！立委楊瓊瓔、台中市議員吳顯森近年來陸續針對大雅區各校區周邊人行道進行改善，今年度再成功爭取營建署核定大雅區雅環路(中清路至雅潭路)道路暨大明國小通學步道增設工程計畫總經費3175萬元，將打造一條安全的通學步道，讓孩子不用再與車爭道，預計年底完成啟用。

大明國小校長鮑瑤鋒表示，學校南側圍牆緊鄰馬路，因用地及經費不足，一直無法設置通學步道，孩子進出校園必須走在人車混雜的馬路上，十分危險；不少家長反映，希望改善學童上下學通行環境。

去年底立委楊瓊瓔及市議員吳顯森服務處接獲陳情，邀集養工處、台電公司及自來水公司勘查，爭取提報內政部營建署提升道路品質計畫-台中市大雅區雅環路(中清路至雅潭路)道路暨大明國小通學步道增設工程工程，日前已獲核准通過3175萬元，未來改善後將可提供全校師生與社區居民友善的通行環境。

台中市養工處副總工程師林俊男指出，希望透過工程的改善，讓學童上、下學路段可以更安全不必與車爭道外，也讓市區的街景更美觀。市府建設局這幾年已陸續改善大雅國小、三和國小，今年也將陸續改善大雅國中及大明國小等校園周邊上學步道，除了強化路面平整與通暢度外，同時改善排水溝、標誌標線等安全設施提升、孔蓋減量、路口交通號誌纜線下地、台電纜線地下化、道路路口人行安全環境改善及沿線人行道修繕及喬木浮根處理、並於適當出入口設置無障礙殘障斜坡道，除了提供家長在接送孩子上學時有一個休憩空間外，也讓形塑不同的街道景觀。

市議員吳顯森服務處長吳呈賢說，在這次的工程規劃中，道路改善長度合計約1420公尺，改善面積約19880平方公尺，大明國小通學步道暨人行環境改善長度約165公尺，面積約330公尺。大明國小校門口前增設通學步道部分，以不縮減現有道路寬度下，台電需配合桿線下地，增加道路外空間之寬度為1.2公尺增設通學步道，並以綠籬圍牆方式區隔學校與道路，以達整合路平、提升整體道路品質、落實公共通行人本無障礙環境。

楊瓊瓔表示，孩子牽著父母的手，安全開心地上下學，這是每天最溫馨的時刻，給孩子舒適安全的通學步道。大明國小位市區內，學生數約1600人，上下學時間，車輛往來頻繁，且路狹車稠，學生上下學潛在極大風險，改善學校通學步道及社區生活環境，建構以人為主的人本環境空間，可說是「都市小針美容」。

楊瓊瓔指出，除了人行道外，在雅環路(中清路至雅潭路) 上自來水管線汰舊換新及天空纜線也將併此工程進行疏理、美化，趕在年底前完工啟用，感謝內政部營建署及市府在經費上的大力支持，讓通學步道工程得以能順利推動，無論通學步道的改善或街廓環境改造工程，均有益市容美觀，並保障師生、民眾行的安全，一舉數得。