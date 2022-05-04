台南市教師會日前公布今年SUPER教師獎得主，南化國小許游雅老師是其中之一。南化國小校長張理誠表示，許游雅在南化教書6年，持續深耕與開發在地課程，不僅獲得多個獎項，與家鄉有關的趣味課程教案，也點燃孩童學習的熱情。

許游雅音樂專業科班出身，研究所念屏東教育大學音樂學系音樂教育組，畢業後從事音樂教學工作，7年後才想要把教師證考起來，因此去實習考證，過程中她發現教書不像她想像中枯燥，反而是非常有趣，讓她充滿熱情參加甄試，到南化國小當老師。

到南化國小第2年，校方就借重許游雅音樂專長，請她重振太鼓隊，帶隊參加國中小傳藝比賽。許游雅說，她接手時，離比賽只有6個星期，在大家努力下，獲得國小組鼓術甲等好成績，此後連年獲獎，全校現有2／3學生是太鼓隊員，孩子們也在練習與比賽中得到自信與成就感。

許游雅到南化國小後，配合校本課程開發教案，邀請同事一起研發教案，帶著孩子們山林踏查、行銷芒果、認識獼猴，並且在各項教案比賽得獎連連，曾獲全國教學卓越獎金質獎。

許游雅說，原本她充滿熱情來教書，很想有一番作為，但發現學生不是一教就會，而且因學生家庭環境不同，可能回家後學習動機就不強，更激起許游雅鬥志，加強進修。例如她原來電腦不好，但發現行動學習對學童有很大幫助，她就去進修學習，現在已是行動載具諮詢輔導員。

此外，許游雅的教案也注重培養學童自主學習能力；她不只希望學童成績好，更希望他們遇到困難可以找到解決的方法，例如行銷故鄉芒果，學童自己會想出設計芒果品牌、芒果料理、芒果LINE貼圖，這些過程中也讓學童們肯定自己價值，找出自己優勢，未來在學習路上遇到困難，能自己找到解決方法。