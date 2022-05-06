行政院副院長沈榮津(中)參觀「智慧漁電共生溫室大棚及養殖數位分身示範基地」。(台南市經發局提供／劉秀芬台南傳真)

台南北門區三寮灣參觀「智慧漁電共生溫室大棚及養殖數位分身示範基地」由雲豹能源、台鹽綠能、資策會、新漢、富碩國際、國立海洋大學、Microsoft等產官學單位共同建立。(台南市經發局提供／劉秀芬台南傳真)

行政院副院長沈榮津參觀「智慧漁電共生溫室大棚及養殖數位分身示範基地」。(台南市經發局提供／劉秀芬台南傳真)

行政院副院長沈榮津6日下午至台南北門區三寮灣參觀「智慧漁電共生溫室大棚及養殖數位分身示範基地」，見證結合AI、大數據及太陽光電的「智慧水產雲」科技養殖技術，並至學甲區公所與漁電共生開發業者進行座談，期盼透過交流促進在地參與，共創漁電雙贏的新經濟模式。

台南市長黃偉哲下午也陪同沈榮津參觀示範基地，黃偉哲表示，台南的日照條件好，是全國推動綠能發展最有成果的縣市，太陽光電備案容量已超過2.75GW，全市有93％的校園教室屋頂裝設太陽能板，並擴及光電球場、光電車棚，未來將建議教育部推動的風雨球場可改為推動光電球場。

此外，關於民眾擔心漁電共生設施恐影響水質問題，黃偉哲說，市府會密切監督，確保水質及設施安全，保障民眾權益及生態發展。

沈榮津感謝南市府與各單位攜手合作，透過漁電共生不但讓養殖效能提升，同時藉由太陽能板的設置獲得能源，希望地主、漁民、開發商攜手創造多贏局面，翻轉漁村經濟。

沈榮津此次參觀的示範基地，是由雲豹能源、台鹽綠能、資策會、新漢、富碩國際、國立海洋大學、Microsoft等產官學單位共同建立。示範基地採用多樣自動化設施，不但提高白蝦、石斑等高經濟產值試驗養殖物存活率，而屋頂太陽能板年發電量可達22萬度，20年可發電約430萬度，約可減碳218.5噸。

台南市經發局指出，台南是台灣養殖漁業重鎮，養殖面積約1萬5000公頃，位居全國之冠。近年市府積極推動綠能產業與農業設施結合，期望能源轉型同時達成養殖產業升級，期許漁電共生模式普及推廣，兼顧生態、環境和產業間的多方平衡，讓土地成功複合利用。