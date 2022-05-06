國產(2504)首季獲利表現出色，除了營運強勁外，還有業外售出高雄地產，推升營收、獲利、或是EPS均攀登高峰紀錄。國產首季合併營收為48.53億元，稅後淨利達到21.08億元，是去年同期稅後淨利5.51億元的將近4倍。今年第一季的每股盈餘1.77元，也是去年同期0.45元的近4倍，雙雙攀登獲利的高峰紀錄。

國產在淡季的4月營收持續走強，維持18.92億元的高檔水準，前4月的集團營收67.46億元。而且在台灣本業的營收方面，更創下史上前五高的營收紀錄，達到14.87億元，較去年同期的13.91億元，年增6.87％，前4月的營收54.31億元，年成長3.27％。

在房市剛性需求強勁的基礎上，科技大廠與前瞻建設持續蓬勃發展，在中科、竹科、南科以及高雄半導體S廊道等，陸續有相關科技大廠進行擴建廠計畫，需求非常巨量的混凝土。國產建材集團受惠於上述科技建廠熱潮與329房市檔期帶旺下，掌握多數高端混凝土產品訂單，第一季營收與獲利再創新高。

國產針對全台科技建廠、前瞻建設，以及帶來區域蓬勃發展的房建商機，已經展開新年度的策略佈局，不僅在南部購地籌辦新廠、增設預拌生產線，也持續壯大ALC輕質磚等全建材集團的產品佈局，預估該佈局今年將會持續發酵，可不斷挹注集團屢創營運高峰。