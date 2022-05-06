遊戲營運商紅心辣椒（4946）公告4月營收，單月營收0.43億元，與上月營收增加176％，較去年同期大幅勁升1,453％，辣椒去年基期較低，同時今年4月有新手遊挹注營運。新手遊《我叫MT：經典再現》推出後營收表現亮眼，拉動4月營收大幅增長，今年1至4月累積營收淨額新台幣0.7億元。

辣椒表示，《我叫MT》為經典遊戲《魔獸世界》二創動畫作品，本身幽默詼諧又將時下網路流行文化的惡搞風格帶入，多年來廣受網友追捧。辣椒三月下旬推出《我叫MT：經典再現》手遊，4月份開啟了新地圖「第四大陸」與新增寵物等改版內容助攻營收，整體營運表現將有望持續向上。

展望第二季營運，辣椒表示，5月方面，旗下既有線上棒球遊戲《全民打棒球REMASTERED》及海洋冒險遊戲《大航海時代Online》和躲避球RPG《鬥球兒彈平M》將持續進行改版活動，期盼能刺激遊戲內消費力道。而《我叫MT：經典再現》則預計增加跨服戰「靈魂之塔」系統，讓各伺服器玩家可以一同爭戰，配合改版也將祭出六支iPhone13手機要送給玩家，有信心持續吸引玩家目光。

另外，辣椒轉投資公司股往金來（股）推出100款以《股神》「營業員」為主題的NFT加密藝品，其中50款在4月11日於交易平台「Jcard這咖」上架，發行價格新台幣250元，首日即銷售完畢，目前在二級市場流通熱絡，一度飆漲至USDT 780，人氣火熱漲幅逾百倍。