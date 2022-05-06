北京市朝陽區人民政府副區長楊蓓蓓6日在疫情防控新聞發佈會表示，朝陽區域內與民生保障無關的服務業全部暫停，具體包含如洗浴、足療、KTV、網吧、酒吧、棋牌室、密室、美容美甲店、電影院、圖書館、美術館、博物館等所有室內文化娛樂，體育健身場所和各類培訓機構也暫停營業，與防疫無關的裝修工程、搬家也一律暫停。

楊蓓蓓指出，所有園區底商、商業綜合體除餐飲（禁止內用）、商超等民生保障業態外，也全部暫停營業。

楊蓓蓓介紹，按照「非必要不流動」的要求，在保障朝陽區社會運行、疫情防控工作開展和人民群眾基本生活需求的同時，對區域內黨政機關、企事業單位、相關服務行業採取居家辦公、暫停營業、點對點閉環管理等方式分類實施，最大限度減少人員流動和聚集。

根據新華網報導，北京市朝陽區黨政機關與國企帶頭落實居家辦公要求，居家辦公人員可就地轉為志願者；商辦大樓、辦公型企業員工原則上實行居家辦公。

而包含快遞、外賣、網約車等平台企業則加大運力保障。截至5日下午，北京市朝陽區商務大樓的到職率為5％，其中以物業等保障人員為主。