台北市議員郭昭巖今在臉書透露自己確診，昨晚開始到早上咳得厲害，快篩陽性後，便到醫院進行PCR採檢，Ct值19。北市議會已累計10名議員染疫。

郭昭巖說，「天啊！我確診了！」無法法跑行程，請大家見諒，但她還是一樣可以線上服務，服務處也有助理，她都會親自處理，希望爸媽和大家都平安。

台北市議員郭昭巖確診。（摘自郭昭巖臉書）

郭昭巖表示，4月中才因幫忙處理醫療爭議和院方確診者接觸才被居家隔離了5天，「怎麼今天快篩陽性，趕緊到醫院PCR，結果Ct值是19，中鏢了」。

郭昭巖說，她有過敏性鼻炎，幾乎每天都鼻塞或鼻嚏，因此蠻常喉嚨痛，所以一開始就是到診所看，之前篩也都是陰性，怎知道前天開始流一個晚上鼻水鼻嚏，昨晚開始到早上咳得厲害，「我很少咳嗽，所以警覺不對，趕緊快篩」，發現兩條線就趕緊到醫院PCR。

郭昭巖指出，自己不舒服倒比較不在乎，就算不舒服，因為她已打疫苗，應該類似感冒症狀，怕是影響爸媽和身旁的人。

郭昭巖說，這陣子公祭或一些地方活動就請見諒，會議和質詢會採視訊方式。

北市議員黃郁芬、王閔生、戴錫欽、耿葳、侯漢廷、王欣儀、陳永德、林世宗、鍾佩玲接連確診，已有9名議員染疫，加上郭昭巖，累計10名議員確診。