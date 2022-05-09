台灣今年首批自購BNT成人疫苗約185.7萬劑9日清晨抵台，新到貨BNT疫苗將提供原已打過BNT成人劑型疫苗的青少年，作為追加劑接種。（陳麒全攝）

台灣今年首批自購BNT成人疫苗約185.7萬劑9日清晨抵台，新到貨BNT疫苗將提供原已打過BNT成人劑型疫苗的青少年，作為追加劑接種。（陳麒全攝）

台灣今年首批自購BNT成人疫苗約185.7萬劑9日清晨抵台，新到貨BNT疫苗將提供原已打過BNT成人劑型疫苗的青少年，作為追加劑接種。（陳麒全攝）

台灣今年首批自購BNT成人疫苗約185.7萬劑9日清晨抵台，新到貨BNT疫苗將提供原已打過BNT成人劑型疫苗的青少年，作為追加劑接種。（陳麒全攝）

台灣今年首批自購BNT成人疫苗約185.7萬劑9日清晨抵台，新到貨BNT疫苗將提供原已打過BNT成人劑型疫苗的青少年，作為追加劑接種。（陳麒全攝）

台灣今年首批自購BNT成人疫苗約185.7萬劑9日清晨抵台，新到貨BNT疫苗將提供原已打過BNT成人劑型疫苗的青少年，作為追加劑接種。（陳麒全攝）

台灣今年首批自購BNT成人疫苗約185.7萬劑9日清晨抵台，新到貨BNT疫苗將提供原已打過BNT成人劑型疫苗的青少年，作為追加劑接種。

台灣自購185.7萬劑BNT成人疫苗，由華航CI5528班機自德國法蘭克福起飛，於9日清晨6時11分抵達桃園國際機場，班機落地後滑行停靠於514貨機停機坪，經消毒作業後，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下，海關上前完成機邊驗放通關作業後，經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放。

陳時中說，國內12歲至17歲青少年，大部分都是接種BNT成人劑型疫苗，僅有少數施打莫德納疫苗，新到貨BNT疫苗將提供原本已打過BNT成人劑型疫苗的青少年，作為追加劑接種，將由教育部啟動意願調查，預計5月下旬進行校園接種。

另外，還有一批BNT兒童劑型77.76萬劑將到貨，該批BNT兒童劑型已通過國內緊急使用授權（EUA），劑量為成人1／3，預計在5月12日到貨，準備於5月20日前開打。