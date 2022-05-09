大陸資深女演員秦怡擁有一張氣質美貌，還讓她被譽為「東方維納斯」，出道80多年的秦怡，演藝作品橫跨大小銀幕，曾獲得大陸金雞獎終身成就獎，及擁「人民藝術家」榮譽稱號，秦怡今年一月才過100歲生日，不過卻在今（9日）傳出秦怡病逝，享嵩壽100歲。

秦怡在今清晨4時8分在華東醫院病逝，享嵩壽一百歲。秦怡年僅16歲就出道，參與首部電影《好丈夫》和話劇《正在想》，秦怡以一張氣質美貌和精緻五官打開知名度，還被周恩來評為「中國最美女性」、「東方維納斯」。

出道80多年的秦怡，演藝作品橫跨大小銀幕，曾飾演《鐵道遊擊隊》中寧死不屈的芳林嫂、《馬蘭花開》中性格堅毅的馬蘭、《籃球5號》中飽受苦難的籃球運動員林潔，等許多經典的女性角色，秦怡是第一屆電視金鷹獎優秀女演員以及2009年電影金雞獎獲得終身成就獎，其中，秦怡在話劇中的優秀表現，被列為「話劇界四大名旦」，秦怡在2019年以高齡97歲獲得「人民藝術家」的殊榮。

秦怡今年一月才過100歲生日，不過卻在今（9日）傳出秦怡病逝，享嵩壽100歲。而秦怡病逝消息一出，微博熱搜榜瞬間以「秦怡去世」登上熱搜榜，網友和許多藝人都紛紛發文哀悼。