新竹市9日新增336名確診個案，確診數雖有下降，但依照過往經驗，假日過後可能依採檢量的關係，導致確診數下降假象，不容大意，而累計今年以來竹市已有3282例，分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護，目前仍住院中之確診者有56人，居家隔離者為333人、居家照護者為2064人。

市府指出，竹市目前有32校因確診持續停課或停班，民眾欲關心竹市各級學校、補習班、幼兒園暫停實體課程（停課）訊息，皆可上「新竹市教育網」查詢。

新竹市目前設立中正市場及慈濟2處大型施打站，採限額預約制，本周（5月9日至5月13日）天天開站服務，持續為民眾施打莫德納疫苗。

此外，今起新竹市共有15家社區診所加入「COVID-19指定社區採檢院所」行列，提供快篩陽性民眾或經醫師評估須採檢對象進行PCR檢測，快篩陽性民眾務必先以電話預約聯繫，再前往診所，出門戴好口罩、切勿搭乘大眾運輸工具。

另，新竹市除既有社區篩檢站提供周一至周五篩檢服務，今起也再加入國軍醫院及馬偕醫院急診外PCR採檢站，國軍醫院服務時間為上午9至12時、馬偕醫院下午1時至4時，分流篩檢人潮。衛生局提醒民眾，務必持快篩陽性檢體方可至醫院或診所採檢，若未持快篩陽性檢體民眾，則由醫師評估是否有篩檢需求，並另行收費。