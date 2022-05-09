龍巖冽泉經過去年整治，逐步生機盎然的景象。（高市觀光局提供）

龍巖冽泉經過去年整治，逐步生機盎然的景象。（高市觀光局提供）

龍巖冽泉經過去年整治，逐步生機盎然的景象。（高市觀光局提供）

高雄「龍巖冽泉」為清末鳳山八景之一，近年經高市府以生態工法整治，搖身一變為充滿各類植物的生態小教室，加上易達性高，成為遊客喜愛的柴山消暑景點。觀光局表示，時序漸入夏季，枯水期將結束，5月至10月每日開放親水區，供遊客戲水及近距離觀賞生態。

「龍巖冽泉」位於北壽山龍泉寺旁登山口旁，水位隨季節不同各異其趣，其水源從上方龍目井奔湧而出，尤其大雨時水流奔湧，壯觀如「噴雪翻花」，但後來因過度開發導致枯竭，平時乾涸無水，只有梅雨季節來臨，大雨過後才會湧現。

近年高市府觀光局、水利局跨局處合作，重新以生態工法整治龍巖冽泉後，發現池底仍有殘留汙泥及積水優養化現象，觀光局特別邀集地方里長、水利局、水土保持技師公會前理事長與高雄市柴山會等單位交換意見後，採以細碎石調整池底與周圍高度，且避免汙水流入水池，營造適合植物生長環境，一步步打造全新樣貌，目前生機勃勃的一片綠意，取代本來都是石頭的池底。

柴山會總幹事楊娉育指出，往年枯水期沒有植物的龍巖冽泉池底，現在仍然生機盎然，像是開白花的大花咸豐草，十字開裂的田字草、開著紫花的圓葉節節菜，眾多植物在一隅之地「互爭地盤」此消彼長，展現著高生命韌性。當地龍井里長周明吉則表示，感謝觀光局將以往困擾居民、遊客的池底殘留汙泥加以改善，有助於提升居住環境。

觀光局指出，隨著時序近夏，枯水期即將結束，民眾所期盼的湧泉玩水景象也即將出現，每年5月至10月每日上午9時至下午4時30分將開放親水區，供遊客戲水及近距離觀賞所營造的生態環境。

此外，為確保遊客登山安全，觀光局將邀集國家自然公園管理處、軍方及電信業者攜手合作，增設登山手機可通訊標示牌，便民即時掌握位置、上網打卡分享旅途風景照片外，若發生山區事故時，更可在手機可通訊處發出緊急訊息，及時回報位置，提升救援效率及登山安全性。