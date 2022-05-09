俄羅斯總統普丁5月9日在莫斯科紅場的勝利日（Victory Day）紀念大閱兵中發表談話，圖為電子大螢幕播出的影像。（路透）

俄烏大戰持續超過兩個月，在前線戰局仍處於僵局的情形下，俄羅斯今天(9日)在首都莫斯科的紅場舉行勝利日閱兵，引發世界各國高度關注。前雄三飛彈總工程師張誠指出，俄羅斯還有能力進行閱兵和武力展示等動作，表示其在烏克蘭戰場上並沒有出盡全力；他還認為，戰爭的最後發展，可能會變成如今南北韓或是兩岸之間的狀態。

張誠今天在政論節目《新聞大白話》中表示，除了在紅場，俄羅斯其他城市也有閱兵和武力展示。而俄羅斯現在正在打仗，竟然還有力氣閱兵、武力展示，代表俄羅斯沒把全部力量用上。

張誠估算，俄羅斯投入到烏克蘭戰場上的部隊數量，只占其總兵力的五分之一到四分之一，「俄羅斯沒盡全力打」，若俄羅斯盡全力，不會是現在這樣而已。且俄羅斯在紅場展示的裝備，有多少進入到烏克蘭？其實有很多還沒有用到，表示俄羅斯沒用力打。

張誠分析，俄羅斯的目標，除了烏東的盧甘斯克和頓內茨克，還有烏南，而為何烏南對俄羅斯來說重要？因為俄羅斯的黑海艦隊需要出海的港口。

張誠還指出，南北韓以及兩岸之間，到現在都沒有停戰協定，可是也都沒有在打仗，因此將來俄烏會不會也出現兩邊都停下來，而烏國總統澤倫斯基也下得了台的局面，並穩定下來？他更說，今天是俄羅斯的勝利日，也希望不要忘了二戰中國戰場的勝利日，即9月3日的軍人節。