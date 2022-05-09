中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增40,304例COVID-19確定病例，分別為40,263例本土個案及41例境外移入，其中21例為航班落地採檢陽性；另確診個案中新增12例死亡。

中重症新增71人，包括中症52例、重症19例。兒童重症部分，國內至今累計3名5歲以下兒童，包含4月19日死亡的新北2歲男童、5月2日新增的一名10個多月大的女嬰，今天新增8個月大的女嬰是國內年紀最小重症個案。

台北市今起，於聯合醫院婦幼院區設置親子防疫急門診快速通道，專為18 歲以下有發燒或呼吸道症狀的兒少提供門診服務。請民眾務必先行預約，可利用聯合醫院官網、掛號APP或電話預約掛號，並依預約時間至聯醫婦幼院區第二醫療大樓(臺北市中正區福州街12號)主動出示健保卡就醫，民眾在家使用過之快篩試劑可先密封好交給現場醫護人員處理。

新增中症個案中16人有慢性病、11人無慢性病史，其餘25人調查中；其中27例從未接種疫苗、3人施打1劑、3人接種2劑、完整施打3劑19人。

今日新增40,263例本土病例，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市14,179例、台北市7,057例、桃園市6,358例、台中市2,099例、高雄市1,910例、基隆市1,480例、台南市(1,448例、宜蘭縣992例、屏東縣773例、花蓮縣767例、新竹縣758例、彰化縣497例、雲林縣370例、苗栗縣340例、新竹市336例、台東縣276例、南投縣197例、嘉義縣180例、嘉義市131例、澎湖縣89例、金門縣17例、連江縣9例。

新增12例本土病例死亡個案，年齡介於50多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、11例具慢性病史、3例無疫苗接種。確診日介於4月13日至5月7日，死亡日期介於5月5日至5月7日。

另外，非實名制快篩試劑今日上路，包括四大超商、全聯、愛買等通路都買得到，上午10時開賣未見排隊人潮，每人限買1劑幾乎不會撲空，儘管1劑要價180元，仍有消費者排隊重複購買囤貨，至於實名制快篩試劑仍是大排長龍，開賣1小時內就會完售。