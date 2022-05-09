清華大學為紀念前校長梅貽琦逝世60周年，由通識教育中心策畫「梅校長與清華故事」系列講座，緬懷梅貽琦對清華的貢獻和對中國教育的恩澤，系列講座將10日起至26日每周二、四晚上共計舉辦5場演講活動，19日晚間還有梅貽琦紀念座談會。

清華大學通識中心主任翁曉玲表示，梅貽琦是20世紀偉大的教育家，他重視師道、廣納良材，曾說「大學者，非謂有大樓之謂也，有大師之謂也」。他也提倡通識教育、自由學術與教授治校等先進辦校理念，開創清華大學自由、獨立與氣度寬宏的學風。

翁曉玲說，梅貽綺擔任校長的年代是動盪不安、世事艱危的年代，他愛國護校、無私奉獻予莘莘學子，其高風亮節之情操，令人景仰。

清華在梅校長掌舵下，帶領清華師生克服艱辛、一步步樹立起清華屹立不搖的學術地位，其一生盡瘁清華，貢獻殊偉，是大師中的大師，兩岸清華永遠的校長，其人品行事，足為世代師表。

清華指出，通識教育中心今年特別策畫以「梅校長與清華故事」為題的講座活動，緬懷他對清華的貢獻和對中國教育的恩澤，系列講座自10日起至26日每周二、四晚上7時於清華大學教育館舉辦共計有5場次演講活動，19日晚間更將舉辦梅貽琦紀念座談會。

此次活動也獲得清華校友團體和時報文化出版贊助支持，邀請到知名作家岳南和清華多位教授，從清華復校、清華教育、清華科學、清華精神、大學大師和清華建築等面向出發，細數梅校長與清華的情緣、對清華的貢獻和對科學教研的影響，期讓世人重溫一代君子的風骨、擔當與斯文。