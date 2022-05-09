受制大陸防疫管制及PVC、PE、ABS、PS塑化報價走軟下滑，台聚集團4月營收全面走跌。其中，台達化（1309）、台聚（1304）分別因ABS、PS波動相對走堅，以及EVA攀揚支撐，4月營收16.38億元、57.18億元，僅比3月小幅縮減0.18％、0.24％，年減12.74％、5.14％，表現相對走堅。

不過，亞聚（1308）因產線事故及PE報價下跌影響，4月營收為5.8億元，月、年雙減18.76、27.62％；華夏（1305）則在PVC高檔拉回整理下，4月營收17.15億元，月減7.09％，但較去年同期成長14.82％。

華夏台灣PVC年產45萬噸；受惠PVC供需相對走堅，第一季報價穩步墊高，前四月營收70.22億元，年增8.5％。大陸封城控制疫情，削弱第二季旺季加工需求，惟印度、東南亞旺季買盤撐腰，淡化成本壓力。

此外，台達化今年因後疫情時代，各國陸續經濟解封，先前宅經濟帶動的家電需求隨之趨緩，加上今年也有新產能開出，ABS、PS報價波動呈現區間震盪整理，前4月營收 61.74億元，年減3.72％。

不過，台聚、亞聚受制今年大陸PE新產持續開出，增添報價走軟壓力，加上原料乙烯漲幅領先，PE利差明顯承壓，惟EVA報價隨太陽能需求支撐，漲勢再起，增添營運支撐力道。台聚前四月營收228.22億元，年增2.69％；亞聚前四月營收27.22億元，年增2.56％。

台聚、亞聚EVA/LDPE年產各15萬噸；近年逐漸擴大P光伏膜用料、塗覆級及高端發泡用料市場，強化收益的動能。參與的古雷年產30萬噸EVA預計年底將開始試產，明年貢獻營收。