群光（2385）首季財報出爐，毛利、營業利益、稅後獲利與EPS均創下同期歷史新高，其中稅後獲利為17.09億元，年增8.9％，EPS為2.41元。受到上海、昆山封控波及群光筆電周邊零組件訂單與出貨，主要在泰國與東莞生產的智慧影像產品訂單暢旺，群光預期第二季整體營收將季減0～5％、年增5～10％。

群光第一季受惠於智慧影像產品客戶的強勁拉貨，以及商用筆電訂單動能還在，不僅營收以288.46億元創下歷史次高，在商用筆電所搭載的鍵盤、影像模組、電源供應器的價格與毛利率都遠高於Chromebook用品下，群光第一季毛利、營業利益、稅後獲利與EPS均創下同期歷史新高，不過第一季毛利率為16.8％、比去年同期下滑0.9個百分點，乃是受到智慧影像產品毛利率不如筆電周邊與電源的影響，然而在成本控制優於預期、經濟規模帶動下，第一季營益率達8.5％，比去年同期與第四季的表現都好，稅後獲利為17.09億元，季增2.5％、年增8.9％，EPS為2.41元。

不過，群光身為全球筆電最大筆電鍵盤、影像模組，重要轉投資公司群電則為全球最大筆電用電源供應器業者，以第一季群光筆電相關產品營收貢獻度為48％來說，上海與昆山封控下重創筆電產能，對群光第二季營運很難不造成影響。

群光表示，第二季與PC相關的營收的確會下滑，不過智慧影像產品營收仍能維持高度成長性，包括智慧門鈴、智慧視訊會議鏡頭、拋棄式內視鏡用影像模組、車用駕駛監測系統等，可以平衡筆電周邊的下滑，預估第二季營收將季減0～5％，不過比去年同期成長5～10％。

群光進一步表示，今年第一季智慧影像產品營收年成長將近八成，主要原因在於客戶需求強、IC缺貨料況獲得改善，以及泰國產能的大力支持，泰國已成為重點策略產能，已陸續有客戶開始思考降低大陸生產集中度，群光將持續擴大泰國廠區以接納更多元的產品線。