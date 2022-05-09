谷關工務段段長呂正安9日帶隊到梨山饗堂祭拜英靈。（谷關工務段提供）

清幽靜謐的饗堂四周十分莊嚴。（谷關工務段提供）

中橫公路通車至今已超過一甲子，為感念這群台灣公路史上的英雄犧牲奉獻，公路總局第二區養護工程處谷關工務段段長呂正安9日帶隊到梨山饗堂祭拜。中橫歲月由悲歡離合、喜怒哀樂交織而成，在《青澀的中橫》有聲書裡，將透過10個篇章，帶領聽眾一同感受中橫的生命力。

中橫公路於1960年5月9日通車，距離今天剛好是62年，這群台灣公路史上的英雄無畏的犧牲奉獻，呂正安帶領同仁虔誠肅穆持香祭拜英靈，清幽靜謐的饗堂四周十分莊嚴。

呂正安向同仁闡述中橫施工簡史，為最早串聯台灣東、西部交流的公路，從早期手工釀碧築路，進展到經驗積累側重機械期，再到現代科技導入的年代。持續變者是工法，所不變者是臨險不懼為民前鋒的精神。

第二區養護工程處指出，中橫歲月，由悲歡離合、喜怒哀樂交織而成，在《青澀的中橫》有聲書裡，將透過10個篇章，帶領聽眾一同感受中橫的生命力。

「一甲子的中橫、一輩子的記憶《青澀的中橫》」有聲書包括從「梨山產婆」見證中橫的新生；在「梨山電台」聽見中橫的思鄉情；「金馬號之戀」重溫中橫的風華絕代；還有「新白楊道班房」養護公路的步步艱辛；遇上中橫災變「中橫人」如履薄冰、無所畏懼的前進；最後「魯閣少女團」在中橫留下最青春的風景。中橫的故事不只是工程建造的過程，更是具有生命力的人文、生態持續的延續著。

第二區養護工程處表示，中橫公路最初是為了國防、安置榮民、促進東西部交通而興建。從開工到通車花了4年的時間，來自四片八方、各司專業的「中橫人」在這裡開闢出一條道路、寫下一段台灣的歷史，許多中橫人一代接著一代守護著這條道路。