5月9日是俄羅斯的勝利日，每年都要慶祝二戰勝利，同時紀念衛國戰爭犠牲的蘇聯士兵，俄羅斯總統普丁9日在俄羅斯首都莫斯科紅場進行閱兵。對於俄烏戰爭開戰近3個月，前民進黨立委郭正亮分析認為，若俄烏沒辦法繼續談停火、告一段落，那法國總統馬克宏壓力就大了。

郭正亮9日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，馬克宏近期已經宣布，連任後第一個出訪的國家就是德國，顯然就是要醞釀「明斯克協議2.0」版本，想居中牽線，做最後一波努力，讓俄烏雙邊停戰，因為烏克蘭總統澤倫斯基日前才表態，準備在6月下旬進行反攻。

也因此，馬克宏在時間上有壓力，因為法國6月要進行國會選舉，他的任期只到6月30日，換算下來，馬克宏只剩下50天的時間可以準備。加上印度總理莫迪最近訪問歐洲、到訪德國，綜合來看，德、法若想牽線停火談判，印度可以在背後幫忙。

郭正亮說，他覺得這次停火談判，真的是德、法最後一次機會了，因為芬蘭國會在5月12日將決定是否加入北約、瑞典則是在5月16日，這2國若加入北約，將會是很大的事情。如果德、法真的「很用力」在談，那中國、印度就有可能在背後幫忙推動，但還是要看談的怎麼樣。畢竟烏克蘭背後是美國，法、德叫不動想繼續打的美國，只能拉上中、印，去找普丁談，只有俄羅斯先同意停火，才可能去勸烏克蘭停手，不然澤倫斯基也沒理由停手。

郭正亮強調，俄烏戰爭若沒辦法繼續談、告一個段落，俄羅斯繼續打烏克蘭，那法國、德國這一局就不會成功。