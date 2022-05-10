立法院今天三讀通過《公務人員任用法》修正條文，增訂同層級類別相同機關，得訂定共用編制表的法源依據等規定，以利用人機關的靈活性，讓公務人員任用法制更加周全。另外，三讀條文新增試用人員若有其他不適任情形且有具體事實，機關長官得依其實際試用情形，予以考核為成績不及格，同時試用人員於試用期間不得調任其他職系的限制。

銓敘部指出，此次修法是為讓機關彈性用人需要，適度簡化修編作業，並完備初任人員試用機制，以及合理規範公務人員任用消極資格。依現行規定，各機關組織法規訂定方式，原則上一機關訂定一編制表，列明其所置職稱官等職等及員額。

近來部分機關為有效運用人力資源，提出由其所屬各業務相近機關、學校，於總員額控管前提下，共用一張編制表建議，增訂同層級類別相同機關，得訂定共用編制表的法源依據，得彈性調整部分職稱員額，簡化作業程序。

現行第 26條之1規定機關首長不得任用或遷調人員的˙情形，是指自免職或調職令發布日起至離職日止；若機關首長卸職原因為新職屬不同任用制度或不同任命體系者，是否屬「調職」情形，似不無疑義，為其明確，此次修法增訂各機關首長自新職任命令發布日起，不得任用或遷調人員。

為落實懲處處分，淘汰不適任人員，新增依公務人員考績法或其他考核法律受免職處分者，於一定期間內不得再任規定；依其他法律規定不得任用為公務人員情事納入明文規範；增訂具中華民國國籍兼具外國國籍者，因外國法令致不得放棄該國國籍，於一定機關及職務範圍內，仍得任用為公務人員；修正未依限完成喪失外國國籍及取得證明文件者，應予免職的規定。