為鼓勵華語教師取得華語教學專業認證，教育部今年7月23日、24日辦理「對外華語教學能力認證考試」，由台大承辦，報名時間自5月16日上午10時起至31日中午12時止。考試報名方式一律採網路報名，不受理現場報名。

「對外華語教學能力認證考試」自2006年舉辦以來已邁入第17屆，考生累計達2萬9630人，共計有5300人取得華語教學能力證書。教育部表示，取得本考試證書有助於爭取赴國外任教或實習的機會。

經統計，教育部近年每年平均選送約200餘名華語教師及近100名華語教學助理赴美洲、歐洲、東南亞及東北亞等22個國家任教或實習。

教育部表示，今年考試在外語能力合格認定基準，增列義大利語檢定考試(CELI)語言能力考試選項及標準，並於簡章中新增外籍人士提供「經外館驗證之原籍國之高中（或大學）以上學校畢業證書」即可作為「外語能力合格認定基準」之證明。

今年「對外華語教學能力認證考試」簡章已公布於本考試報名系統（https：／／gra103.aca.ntu.edu.tw／cpt／apply／）及教育部全球資訊網（http：／／www.edu.tw／）-「認證檢定及留考」專區，逕點選「對外華語教學能力認證」頁面下載。

教育部說，華語教學人員除於當地進行華語教學外，對於促進國際合作及推廣台灣文化均有莫大貢獻。教育部歡迎有意願到海外擔任華語教學工作者報名參加「對外華語教學能力認證考試」，有志報考者請儘早依照簡章規定備齊報名表件，以免錯過報名時間。