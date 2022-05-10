爭取國民黨竹北市長黨內提名的立委林為洲，10日舉辦「竹北市在幹嘛？用心聆聽年輕竹北的聲音」記者會時，指徐欣瑩回國民黨若要參選須按黨內機制，並質疑資本額只有330萬的弘朗生物科技，能標到政府3.8億元快篩採購案，若財力不足無法交貨怎麼辦？

林為洲對徐欣瑩回國民黨外傳可能會選新竹市長問題表示，參選是黨員的權利，都要按照遊戲規則，若徐要參選新竹市長也要按制度要先符合資格，按黨的規定入黨滿1年才能參選。

林為洲並對弘朗生物科技得標3.8億快篩劑問題，指強朗是在鄉間農舍的小公司，資本額也很低，如果按照正的採購，根本資格不符，因中央有緊急採購別條例和防疫特別條例，讓這樣不符資格的公司也能參與投標，讓大家也沒辦法！

林為洲指中央流行疫情指揮中心對快篩劑沒有「超前部署」，並且公告期太短，很多大廠商都不知道，只有少數廠商得和訊息，才造成大廠商被排除的結果。

林為洲以弘朗生物科技的資本額僅330萬元，質疑能標到3.8億快篩劑的保證金不夠，因快篩劑要現金去買，萬一政府要求交貨，弘朗財力不足，沒辦法交貨怎麼辦？