西螺鎮民代表程進森、蕭德恕針今（10日）在鎮代會對西螺果菜市場防疫問題提出質詢，盼西螺公所在菜市場門口設置大規模的消毒設備，讓盤商與農人放心進入，消費者也能安心採購。

據聞該菜市場目前至少5名職員確診，包括主管級人員，鎮代表程進森呼籲公所應創造安全的交易環境，不要怕被外界講。

程進森說，立委劉建國日前協助調度1000劑快篩劑很感謝，也希望果菜市場門口的消毒設備能夠再提升，讓人車一進入就消毒，大家就會有信心。

代表程進森、蕭德恕關切1000劑快篩劑有無使用配套措施，西螺鎮公所表示，申請者必須當場使用，目前大多是員工使用，使用量約70支。據了解，目前有5人確診。

程進森表示，在菜市場裡謀生的勞工、農人不是不願意快篩，而是怕結果會導致無法工作，在自求多福情況下，更需要公部門費心防疫。

雲林縣衛生局則呼籲，有上呼吸道症狀者請盡量出入公共場所，所有進出公共場所的人員都務必戴好口罩，勤消毒，不要放鬆警戒。

衛生局長曾春美表示，職場的匡列原則是座位九宮格匡列法；若與確診者曾同處於空氣流通的開放空間，須自主健康監測。