今（111）年科技校院繁星計畫聯合推薦甄選今天放榜，報名人數合計為3589名，錄取人數為2086名，總體錄取率為58.1％。整體而言，錄取人數較110學年度減少8名，錄取率增加0.2個百分點。

111學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選委員會表示，今年度完成上網選填登記就讀志願序並確定送出者共3403名，志願數計3萬6327個，每人平均志願數為10.7個。

委員會辦理志願統一分發後，計錄取國立科技校院至少有1名之技高學校數比率達97.5％；錄取生以前5個志願錄取學校的比率達74％以上；依據教育部核定之偏遠地區高級中等學校名單，參與科技繁星之偏遠地區技高學校計19校所推薦考生錄取率為59.0％。

考生可於5月10日10時起至科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生網站查詢相關放榜資訊（https：／／www.jctv.ntut.edu.tw／star／），不另寄分發結果書面通知，考生須自行上網查詢、下載或列印分發結果通知單。

技專校院招生委員會聯合會主任、北科大校長王錫福提醒錄取生，經分發錄取之錄取生，無論放棄與否，一概不得參加今年四技二專甄選入學招生。

錄取生如欲參加今年四技二專技優甄審入學招生、日間部聯合登記分發入學招生，須於5月16日12時前傳真「放棄錄取資格聲明書」至錄取學校，且以電話確定錄取學校已收到傳真，始完成放棄程序。對本招生若有任何詢問，可洽詢（02）27725333 (代表號)。