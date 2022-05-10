遭大陸關押五年的台灣NGO工作者李明哲（左）10日偕同妻子李凈瑜（右）在立法院召開記者會。（劉宗龍攝）

台灣NGO人權工作者李明哲在大陸關押5年後於上月返台，他偕妻子李凈瑜今（10日）現身立法院，兩人鞠躬感謝各界的關心。李明哲表示，自己終於回到台灣，感到非常幸福且幸運。李凈瑜則語帶哽咽說，「我的先生終於回來了！」謝謝這5年來大家沒有忘記李明哲。

李明哲於2017年3月經澳門要進入大陸時遭中共當局逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年、「剝奪政治權利」2年，於今年4月14日刑滿出獄，隔天搭機返台。

李明哲表示，自己終於回到台灣，返台後隔離期間了解到妻子如何營救以及台灣人的關心，「我感到非常幸福且幸運。」由衷地感謝各界奔走，從來沒有被拋棄的感受，家就是祖國台灣，一個有民主自由的國家。

李明哲也提到，最掛念的就是家人，由於雙親年事已高，當下選擇認罪就是為了父母，但父親卻在2年前病逝。媒體提問，感謝名單中未見民進黨政府？李明哲回說，營救政治犯是人道事業，國家應該以主權和尊嚴為首要第一考慮，並非每次都可以顧及到每個人，「我已經感受到蔡英文政府對我的營救了」。

他說，中共當局曾想用「間諜罪」來辦他，卻找不到任何證據，要用間諜罪來打壓台灣國格，意圖非常明顯，他堅持不認間諜罪。偵訊時，大陸公安一直詢問背後的金主是誰，「其實我背後的金主就是我的妻子！」替他買書給大陸的政治犯，沒想到他的行為卻被看成是顛覆政府。

李明哲也提及，中共當局暗示可以承認間諜罪，未來有交換間諜可能，最後他只願承認顛覆國家政權罪，因為顛覆國家政權是個人行為，但間諜罪會牽連整個台灣，「我不能出賣我的國家！」

李凈瑜說，帶著非常快樂的心情發言，必須藉這機會表達內心對媒體的感謝，李明哲能夠回家，是國內外媒體共同關切、報導，「謝謝你們，認識與不認識的每一位！」

李凈瑜提及，要特別感謝民進黨前主席施明德，施明德夫婦從2017年開始給予指導、鼓舞，過程中有恐懼、思念、退縮，他們一路上都在自己身旁，因為顧慮到特殊政治意義恐模糊焦點，所以他們始終極為低調。