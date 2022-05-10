針對北市遭質疑為何沒早早買快篩劑，台北市副市長黃珊珊10日在防疫記者會上表示，快篩劑4月12日以前非必需品，因爲PCR量能充足，不同時間不同用法，盼別模糊焦點，共同敵人是病毒，不是彼此，並呼籲中央增加實名制快篩數量。

黃珊珊表示，北市1到5月共採購201萬4677劑，採購金額為1.93億，教育局100萬劑，衛生局84萬7414劑，消防局10萬劑，捷運工程局9800劑。此外，教育局因匡列很多人，居隔也多，公費快篩來不及發，先用災損金訂100萬劑，等中央配發才還30萬劑。

黃珊珊指出，去年5月北市率先用抗原快篩，成立剝皮寮快篩站，加速找出感染者，當時快篩還不被中央承認，在剝皮寮做的快篩，都要抽2個檢體，一個給PCR，一個給快篩，快篩是為立即確認民眾是否陽性才使用，確認後再移到專責防疫旅館，靜候PCR結果。

去年5到7月PCR量能快速擴充，沒人把快篩當檢測工具，黃珊珊稱，直到今年4月12日起，中央才宣布調整居隔與居檢的檢測方式，改以快篩執行，也就是4月12日以前，無任何政策要用快篩劑做確診標準，到4月26日中央宣布3＋4自主防疫期間要快篩才能出門，家用快篩劑需求才大增。

北市為何沒第一時間沒採購， 黃珊珊表示，第一，採購時間很清楚，第二，在1到3月無大量快篩需求，不同時間不同用法，希望別模糊焦點，共同的敵人是病毒，不是彼此，也呼籲目前快篩需求量大增，中央的實名制快篩數量能增加，讓市民早點拿到。