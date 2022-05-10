金屬機殼廠可成（2474）公布第一季財報，第一季在匯兌收益大賺22億元，每股獲利貢獻度達2.89元之下，可成第一季獲利20.57億元，每股稅後純益2.81元，獲利及毛利率均年、季同減。

對於大筆匯兌收益，可成分析，美國升息導致台美利差擴大，台幣趨貶，可成大部份營收以外幣（美金及人民幣）計價，台幣貶值反映於第一季匯兌收益22億元，以可成目前資本額76.2億元計算，每股獲利貢獻度高達2.89元，累計可成第一季稅後純益為20.57億元，季減39％、年減18.1％。

可成第一季營收為72.21億元，季減11.9％、年減42.8％，營收季減主因為供應鏈缺料、運流瓶頸，以及季節性因素；年減則為出售泰州廠後，初期業務交接、存貨銷售所產生之高基期所致。

而在毛利率、營益率方面，首季分別達29.6％、15.1％，與上一季度及去年同期相較，均呈現下滑，可成表示，毛利率低於上季及去年同期水準，主因營收規模減少，地緣政治動盪導致原物料價格飆漲亦造成部份程度影響，故而抵銷產品組合調整，以及折舊費用持續降低所帶來的正面效益，連帶也影響營益率表現，營益率季減3.8個百分點、年減7.1個百分點。

可成昨日同時公布4月營收，受大陸多地封控影響拉料，可成4月營收月減58.3％、年減70.6％；累計2022年前4月累計集團合併營收為83.38億元，年減49.3％。